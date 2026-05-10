Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Ноттингем Форест — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 10 мая 2026, счёт 1:1, 36-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в 36-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Барнс – 74'     1:1 Андерсон – 88'    

Харви Барнс вывел гостей вперёд на 74-й минуте, Эллиот Андерсон забил ответный мяч на 88-й минуте.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 43 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 46 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «лесники» 17 мая на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед», «сороки» в тот же день примут «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
