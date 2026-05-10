«Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в 36-м туре АПЛ

Завершён матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни (Ланкашир).

Харви Барнс вывел гостей вперёд на 74-й минуте, Эллиот Андерсон забил ответный мяч на 88-й минуте.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 43 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 46 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «лесники» 17 мая на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед», «сороки» в тот же день примут «Вест Хэм Юнайтед».