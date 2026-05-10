«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ

Сегодня, 10 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Вест Хэм Юнайтед»: Хермансен, Ван-Биссака, Дисаси, Тодибо, Мавропанос, Диуф, Соучек, Фернандеш, Боуэн, Саммервилл, Кастельянос.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Сака, Троссард, Дьёкереш.

«Вест Хэм Юнайтед» с 36 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 76 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 17 мая на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «канониры» 18 мая примут «Бёрнли».