Точилин: удивлён, как «Зенит» отнёсся к матчу с «Сочи», пока петух не клюнул в одно место

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на результат матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» победил команду Игоря Осинькина со счётом 2:1. Сине-бело-голубые отыгрались по ходу встречи.

«Удивлён, как «Зенит» отнёсся к матчу с «Сочи». Посчитали, что приехала команда, которая не выйдет на игру после долгой дороги. Первый тайм таким и получился. А когда уже «Зенит» клюнул петух в одно место, во втором тайме постарались исправить. Это удалось, но с большим трудом. В нашем чемпионате любая команда будет биться до конца. Если ты выходишь с мыслью, что очки будут даваться легко, ты заблуждаешься. «Зенит» мог наступить на грабли, но Ерохин выручил», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.