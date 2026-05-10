Ахметзянов эмоционально обратился к игрокам после игры «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов произнёс эмоциональную речь, обращённую к своим игрокам, после победы команды над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 29-го тура Мир РПЛ.

«Что сказать, когда хорошо, когда шикарно, когда болельщики радуются, команда радуется, победила! Я не знаю, этого хватит или нет. У нас впереди ещё одна игра. У нас есть время подготовиться. Я уверен, мы поедем туда и будем в полной готовности. Но сегодня вы заслужили вот это всё! Я вас поздравляю, вы большие молодцы!» — сказал Ахметзянов в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Оренбург» довёл количество набранных в сезоне очков до 29 и покинул зону переходных матчей. Команда теперь занимает 11-е место в турнирной таблице. Также «Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку. У самарцев также 29 очков.