Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметзянов эмоционально обратился к игрокам после игры «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

Ахметзянов эмоционально обратился к игрокам после игры «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов произнёс эмоциональную речь, обращённую к своим игрокам, после победы команды над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 29-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Болотов – 23'    

Видео доступно на странице «Оренбурга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что сказать, когда хорошо, когда шикарно, когда болельщики радуются, команда радуется, победила! Я не знаю, этого хватит или нет. У нас впереди ещё одна игра. У нас есть время подготовиться. Я уверен, мы поедем туда и будем в полной готовности. Но сегодня вы заслужили вот это всё! Я вас поздравляю, вы большие молодцы!» — сказал Ахметзянов в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Оренбург» довёл количество набранных в сезоне очков до 29 и покинул зону переходных матчей. Команда теперь занимает 11-е место в турнирной таблице. Также «Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку. У самарцев также 29 очков.

Материалы по теме
Официально
«Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android