Главная Футбол Новости

Бёрнли — Астон Вилла, результат матча 10 мая 2026, счёт 2:2, 36-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» не смогла обыграть «Бёрнли» в матче 36-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 36-го тура АПЛ, в котором играли «Бёрнли» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Энтони – 8'     1:1 Баркли – 42'     1:2 Уоткинс – 56'     2:2 Флемминг – 58'    

Джейдон Энтони на восьмой минуте открыл счёт в этой игре и вывел «кларетовых» вперёд. Росс Баркли на 42-й минуте сравнял счёт. Олли Уоткинс на 56-й минуте обеспечил гостям преимущество. Зиан Флемминг на 59-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Бёрнли» с 21 очком находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» с 59 очками располагается на пятой строчке.

Тренер «Астон Виллы» Эмери снял с себя ответственность за результат сезона в клубе
