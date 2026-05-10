Вратарь «Зенита» Кержаков ответил на вопрос о будущем

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём будущем после завершения карьеры. Футболист провёл официальное прощание с болельщиками клуба в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

— Определились со своим будущим? Хотели бы пойти учиться на тренера?

— Я и так учусь. Хотелось бы, но там как карта ляжет.

— Связываете своё будущее только с «Зенитом»?

— Если честно, не думал об этом, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

39-летний Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль».