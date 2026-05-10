Михаил Кержаков назвал самый запоминающийся матч за «Зенит»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, который завершил карьеру после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), назвал самый запоминающийся матч за сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31' 1:1 Энрике – 59' 2:1
«В карьере было несколько запоминающихся матчей. Первый — на «Петровском» в Лиге чемпионов», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
39-летний Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль». В составе клуба с берегов Невы Кержаков семь раз стал чемпионом России, три раза брал Кубок страны и семь раз — национальный Суперкубок.
