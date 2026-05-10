Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков назвал самый запоминающийся матч за «Зенит»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, который завершил карьеру после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), назвал самый запоминающийся матч за сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«В карьере было несколько запоминающихся матчей. Первый — на «Петровском» в Лиге чемпионов», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

39-летний Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль». В составе клуба с берегов Невы Кержаков семь раз стал чемпионом России, три раза брал Кубок страны и семь раз — национальный Суперкубок.

«Пока не понимаю». Вратарь «Зенита» Кержаков — о последнем матче в качестве игрока
