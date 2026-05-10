«Пока не понимаю». Вратарь «Зенита» Кержаков — о последнем матче в качестве игрока

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о последнем матче в качестве игрока за сине-бело-голубых. В матче 29-го тура Мир РПЛ «Зенит» одержал победу над «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Сегодняшний матч был волнительным только в плане счёта. Хотелось, чтобы команда победила. Сказал ребятам в перерыве, что мы не можем проиграть, потому что это последний матч в качестве игрока.

По-моему, по моим эмоциям было видно, как прошло чествование. Я не сдержался. Смешанные чувства, пока не понимаю и не могу сказать», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

39-летний Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль».

