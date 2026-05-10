Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: хочу опровергнуть слухи, что у меня проблемы с дисциплиной

Андрей Мостовой: хочу опровергнуть слухи, что у меня проблемы с дисциплиной
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Сейчас очень много ходит слухов. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что нетрезвый прихожу на тренировки. Ничего такого нет и не было ни разу замечено. Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Мы боремся за чемпионство и хотим победить», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Андрей Мостовой выступает в составе «Зенита» с февраля 2019 года (с перерывом на сезон-2019/2020, который он провёл на правах аренды в «Сочи»). В текущем сезоне у форварда семь голов и три результативные передачи в 32 матчах за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

