Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу

«Шахтёр» стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу
Комментарии

«Шахтёр» стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу. Это случилось после победы команды в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги с «Полтавой» со счётом 4:0.

Украина — Премьер-лига . 27-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Полтава
Полтава
Окончен
0 : 4
Шахтёр
0:1 Крыськив – 45+3'     0:2 Исаке – 55'     0:3 Исаке – 61'     0:4 Траоре – 67'    

В составе победителей дублем отметился полузащитник Исаке (55-я и 61-я минуты), также мячи забили полузащитник Дмитрий Крыськив (45+3-я минута) и форвард Лассина Траоре (67-я минута).

После 27 туров чемпионата «Шахтёр» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. Команда «Полесье» располагается на втором месте, заработав 55 очков. Таким образом, за три тура до завершения чемпионата «Шахтёр» стал недосягаем для конкурентов.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории. Национальный рекорд принадлежит киевскому «Динамо», у которого 17 чемпионств.

Материалы по теме
Тренер «Шахтёра» Арда Туран назвал самый радостный момент в Лиге конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android