«Шахтёр» стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу. Это случилось после победы команды в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги с «Полтавой» со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отметился полузащитник Исаке (55-я и 61-я минуты), также мячи забили полузащитник Дмитрий Крыськив (45+3-я минута) и форвард Лассина Траоре (67-я минута).

После 27 туров чемпионата «Шахтёр» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. Команда «Полесье» располагается на втором месте, заработав 55 очков. Таким образом, за три тура до завершения чемпионата «Шахтёр» стал недосягаем для конкурентов.

«Шахтёр» стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории. Национальный рекорд принадлежит киевскому «Динамо», у которого 17 чемпионств.