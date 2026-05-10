Ерохин выразил желание продлить контракт с «Зенитом» ещё на один год

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1) заявил, что хотел бы продлить контракт со своей нынешней командой. Ерохин стал автором победного гола.

«Понимали, что сегодня нам нужна только победа. Мы продолжаем борьбу за титул. Выходил только с одной мыслью — помочь команде. Было важно, что была возможность помочь. Постарался воспользоваться моментом. Была задача помогать в атаке. Нужен был прессинг, навал на ворота соперника.

Мой приоритет — остаться в «Зените». Я это озвучивал. Конечно, прикладываю все усилия, чтобы играть больше, помогать команде. У меня есть игровое время, стараюсь доказывать. Думаю, что это несёт свои плоды. Хотел бы продолжить помогать команде. Можно сказать, что на данном этапе заглядывать в паспорт не очень правильно. Надо смотреть на футбольные качества, как люди бьются за «Зенит». В этом плане мотивации у меня очень много. Хочу, чтобы всё сложилось, чтобы я продлил контракт ещё на один год», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.