Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Ерохин выразил желание продлить контракт с «Зенитом» ещё на один год

Ерохин выразил желание продлить контракт с «Зенитом» ещё на один год
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1) заявил, что хотел бы продлить контракт со своей нынешней командой. Ерохин стал автором победного гола.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Понимали, что сегодня нам нужна только победа. Мы продолжаем борьбу за титул. Выходил только с одной мыслью — помочь команде. Было важно, что была возможность помочь. Постарался воспользоваться моментом. Была задача помогать в атаке. Нужен был прессинг, навал на ворота соперника.

Мой приоритет — остаться в «Зените». Я это озвучивал. Конечно, прикладываю все усилия, чтобы играть больше, помогать команде. У меня есть игровое время, стараюсь доказывать. Думаю, что это несёт свои плоды. Хотел бы продолжить помогать команде. Можно сказать, что на данном этапе заглядывать в паспорт не очень правильно. Надо смотреть на футбольные качества, как люди бьются за «Зенит». В этом плане мотивации у меня очень много. Хочу, чтобы всё сложилось, чтобы я продлил контракт ещё на один год», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
