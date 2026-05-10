Игрок «Зенита» Ерохин: самое главное, что мне дают время помочь команде

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), в котором он забил победный гол, высказался о своём игровом времени.

«Как я говорил и на сборах, самое важное, что мне дают время, чтобы помочь команде. Если взглянуть на статистику, количество сыгранных минут и результативность — одна из первых позиций. Я стараюсь давать всё, что от меня требуется команде. Всегда надо быть готовым, никогда не позволяю себе опускать руки», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне Ерохин провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.