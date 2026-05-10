Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Ерохин: самое главное, что мне дают время помочь команде

Игрок «Зенита» Ерохин: самое главное, что мне дают время помочь команде
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), в котором он забил победный гол, высказался о своём игровом времени.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Как я говорил и на сборах, самое важное, что мне дают время, чтобы помочь команде. Если взглянуть на статистику, количество сыгранных минут и результативность — одна из первых позиций. Я стараюсь давать всё, что от меня требуется команде. Всегда надо быть готовым, никогда не позволяю себе опускать руки», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне Ерохин провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android