«Мы могли не проиграть». Тренер «Сочи» Осинькин — о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошёл с преимуществом «Зенита», но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме. Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» с 21 очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (65) находится на первом месте.