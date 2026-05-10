Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
«Мы могли не проиграть». Тренер «Сочи» Осинькин — о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошёл с преимуществом «Зенита», но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме. Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» с 21 очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (65) находится на первом месте.

