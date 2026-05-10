Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Тренер «Зенита» Семак: реализация у «Сочи» была гораздо лучше, чем у нас

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас в выходной день. Конечно, посещаемость на самом высоком уровне. Спасибо большое! По игре: конечно, нас подвела реализация сегодня, и начинать с 1:0 или с 2:0 или с 0:1 — это не одно и то же. Моменты, которые у нас были, нужно забивать. «Сочи» старался играть максимально надёжно в обороне, использовать наши ошибки, свои немногочисленные шансы, которые были у наших ворот.

Реализация у «Сочи» была гораздо лучше, чем у нас. Поэтому нам пришлось сегодня достаточно сложно. И чем меньше времени остаётся, тем больше нервозности. Эмоционально проще команде обороняться. Но я рад, конечно, что мы переломили ход матча, смогли забить и один, и второй мяч. Могли ещё забить в концовке, чтобы более спокойно игра закончилась. Но, думаю, по тому, как складывался матч, довольны и этим результатом. Главное — победа! Мы остаёмся в деле и имеем шансы на то, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

