Игрок «Сочи» Кравцов: ситуация в таблице очень гложет, не всё зависит от нас

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) высказался о положении команды в турнирной таблице.

«Ситуация в турнирной таблице очень гложет. Но не всё от нас зависит. Посмотрим. Думаю, мы прибавили за счёт «химии» и энергии внутри команды. Победы пошли, стали играть более раскованно.

После недавнего хет-трика хорошая уверенность. Думал тут покер делать, но не настолько такая уверенность. Посмотрим, чего ждать в следующем матче», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке. Команда уже сегодня может вылететь из РПЛ, если махачкалинское «Динамо» не проиграет «Ахмату».