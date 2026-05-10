Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Игрок «Сочи» Кравцов: ситуация в таблице очень гложет, не всё зависит от нас

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) высказался о положении команды в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Окончен
2 : 1
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Ситуация в турнирной таблице очень гложет. Но не всё от нас зависит. Посмотрим. Думаю, мы прибавили за счёт «химии» и энергии внутри команды. Победы пошли, стали играть более раскованно.

После недавнего хет-трика хорошая уверенность. Думал тут покер делать, но не настолько такая уверенность. Посмотрим, чего ждать в следующем матче», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке. Команда уже сегодня может вылететь из РПЛ, если махачкалинское «Динамо» не проиграет «Ахмату».

«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
