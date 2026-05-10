Игрок «Сочи» Кравцов: дорога в Петербург была трудной — даже ноги начало сводить

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором его команда проиграла «Зениту» (1:2). Также игрок отметил трудности в логистике при поездке в Санкт-Петербург.

«Дорога была трудной. В конце даже ноги у меня начало сводить, хотя такого раньше не было. Но ничего, дали бой. Неплохо играли. Жаль, что не получилось взять очки.

Всегда приятно возвращаться на «Газпром Арену». Можно сказать, что это родной стадион. Тут всегда хочется себя проявить. Во втором тайме мы больше сбились на удары вперёд. В первом тайме получалось контролировать игру, а во втором сбились. После пенальти Луиса у нашей команды добавилось энергии. Мы помчались, даже забили», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.