Кравцов: Радимов обещал накрыть «Сочи» поляну? Решили сохранить его бюджет

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) высказался о намерении экс-игрока сине-бело-голубых Владислава Радимова поощрить его команду, если та сохранит место в высшем дивизионе.

— Радимов обещал накрыть поляну, если «Сочи» сохранит прописку.

— Мы с пацанами решили сохранить его бюджет.

— Но ещё же не всё потеряно.

— Не всё потеряно, но в Сочи дорогие рестораны, — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Сочи» с 21 очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (65) находится на первом месте.