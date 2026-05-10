Главная Футбол Новости

Соболев обратился к Кержакову и Ерохину после победы «Зенита» над «Сочи» в 29-м туре РПЛ

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев обратился к вратарю команды Михаилу Кержакову и полузащитнику Александру Ерохину после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Питер! Всех с победой!

Мишке – Легенде. Желаем удачи и говорим спасибо за всё.

Саньке говорим: спасибо. У него всё впереди ещё», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Для Кержакова эта встреча стала последней в составе «Зенита» на «Газпром Арене», а Ерохин отметился победным голом на 84-й минуте.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.

