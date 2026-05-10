Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Полузащитник «Ахмата» Пряхин не сыграет до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин пропустит оставшиеся матчи грозненского клуба в нынешнем сезоне из-за травмы мениска. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин получил повреждение мениска. Футболисту потребуется хирургическое вмешательство. После операции полузащитник присоединится к команде на летних сборах для прохождения реабилитации и подготовки к сезону. Желаем Пряхе здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – написано в сообщении.

Сергей Пряхин присоединился к команде Станислава Черчесова в зимнее трансферное окно, перейдя из калининградской «Балтики». В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

