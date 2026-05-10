Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал гол Ерохина в матче РПЛ с «Сочи»

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал гол Ерохина в матче РПЛ с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о голе полузащитника Александра Ерохина в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

— По второму голу «Зенита» возникли вопросы, не было ли там нападения на вратаря «Сочи»? Ваше мнение на этот счёт.
— Я повтор не видел. Не могу ничего сказать.

— А в динамике?
— Я видел с 50 метров. Как можно что-то увидеть и сказать в динамике? Помощники мне сказали, что абсолютно ничего не было, что чистый гол. Я не видел повтор, потому что у нас питание пропало и телевизионной картинки не было, не могли посмотреть, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
