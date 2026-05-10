Тренер «Зенита» Семак прокомментировал гол Ерохина в матче РПЛ с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о голе полузащитника Александра Ерохина в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

— По второму голу «Зенита» возникли вопросы, не было ли там нападения на вратаря «Сочи»? Ваше мнение на этот счёт.

— Я повтор не видел. Не могу ничего сказать.

— А в динамике?

— Я видел с 50 метров. Как можно что-то увидеть и сказать в динамике? Помощники мне сказали, что абсолютно ничего не было, что чистый гол. Я не видел повтор, потому что у нас питание пропало и телевизионной картинки не было, не могли посмотреть, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.