Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» вылетел из РПЛ за тур до конца чемпионата

«Сочи» вылетел из РПЛ за тур до конца чемпионата
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. После этого результата «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аззи – 38'     1:1 Кенжебек – 83'    

После 29 туров «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина отстаёт от зоны переходных матчей на четыре очка.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги и сыграл в переходных матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для игры в РПЛ. Тогда «барсы» победили «Пари НН» (4:3 по сумме двух игр).

Материалы по теме
«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android