«Сочи» вылетел из РПЛ за тур до конца чемпионата

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. После этого результата «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

После 29 туров «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина отстаёт от зоны переходных матчей на четыре очка.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги и сыграл в переходных матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для игры в РПЛ. Тогда «барсы» победили «Пари НН» (4:3 по сумме двух игр).