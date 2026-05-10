Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Валенсия, результат матча 10 мая 2026, счёт 0:1, 35-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» победила «Атлетик» в матче 35-го тура Ла Лиги
Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Садик – 72'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «Валенсии» Умар Садик на 72-й минуте.

После 35 матчей чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 11-й строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем матче чемпионата «Валенсия» дома встретится с «Райо Вальекано» 14 мая, а «Атлетик» на день раньше на выезде сыграет с «Эспаньолом».

