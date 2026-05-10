Игорь Дивеев высказался о победе «Зенита» над «Сочи» и поделился своими планами на вечер

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался после победы «Зенита» над «Сочи» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1), а также поделился своими планами на вечер.

«С победой всех! Напряжённый матч выдался. Понервничали вместе с вами, но дожали.

По нашим эмоциям, которые были после гола Саши [Ерохина], я думаю, вы видели, как мы все рады этим трём очкам и как горят глаза у всех пацанов.

Миша Кержаков, спасибо за карьеру и успехов!

А у меня сегодня ещё по плану просмотр «эль класико»! Надеюсь, что «Реал» тоже не подведёт», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова эта встреча стала последней в составе «Зенита» на «Газпром Арене», а полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин отметился победным голом на 84-й минуте.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.