«Нефтехимик» и «Волга» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Дмитрий Каменщиков на 19-й минуте. На 30-й минуте защитник хозяев поля Платон Платонов сравнял счёт. Через две минуты полузащитник Константин Шильцов вывел «Нефтехимик» вперёд. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «Волги» Владислав Яковлев вновь восстановил равенство в счёте.

После 33 матчей «Волга» занимает 14-е место место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 37 очков. «Нефтехимик» с 43 очками располагается на 10-й строчке.