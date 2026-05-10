Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Нефтехимик — Волга, результат матча 10 мая 2026, счет 2:2, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Нефтехимик» и «Волга» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги
Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

10 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Каменщиков – 19'     1:1 Платонов – 30'     2:1 Шильцов – 32'     2:2 Яковлев – 65'    

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Дмитрий Каменщиков на 19-й минуте. На 30-й минуте защитник хозяев поля Платон Платонов сравнял счёт. Через две минуты полузащитник Константин Шильцов вывел «Нефтехимик» вперёд. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «Волги» Владислав Яковлев вновь восстановил равенство в счёте.

После 33 матчей «Волга» занимает 14-е место место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 37 очков. «Нефтехимик» с 43 очками располагается на 10-й строчке.

