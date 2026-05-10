«Ахмат» и «Динамо» Мх сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ

Завершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил защитник «Динамо» Мохамед Аззи на 38-й минуте, а полузащитник хозяев Галымжан Кенжебек сравнял счёт на 83-й минуте — 1:1.

После 29 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место. У команды 25 очков.

В следующем туре команда Станислава Черчесова на выезде встретится с «Сочи», а подопечные Вадима Евсеева в домашнем матче встретятся с московским «Спартаком». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.