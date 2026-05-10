«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступает Крис Кавана (Ланкашир). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 28-й минуте, у гостей из-за травмы был заменён защитник Бен Уайт, вместо него в игру вошёл Мартин Субименди.

«Вест Хэм Юнайтед» с 36 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 76 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 17 мая на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «канониры» 18 мая примут «Бёрнли».