Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

— После этой победы «Зенит» вышел на первое место. Как вы сейчас оцените шансы вашей команды в борьбе за чемпионство и надеетесь ли вы, что завтра «Динамо» поможет «Зениту» и отберёт очки у «Краснодара»?
— Мы должны делать всё, что от нас зависит — выигрывать, стараться побеждать, набирать как можно большее количество очков. И, в принципе, мы каждый год практически идём по своему графику, за исключением одного года, где мы набрали меньше 60 очков. В остальное время играем достаточно стабильно с точки зрения набора очков. Поэтому посмотрим. Наша задача побеждать самим. Если мы не будем побеждать, ничего не будет. А с точки зрения преимущества, конечно, оно есть у той команды, у которой меньше потерянных очков, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
