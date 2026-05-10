Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство.

— После этой победы «Зенит» вышел на первое место. Как вы сейчас оцените шансы вашей команды в борьбе за чемпионство и надеетесь ли вы, что завтра «Динамо» поможет «Зениту» и отберёт очки у «Краснодара»?

— Мы должны делать всё, что от нас зависит — выигрывать, стараться побеждать, набирать как можно большее количество очков. И, в принципе, мы каждый год практически идём по своему графику, за исключением одного года, где мы набрали меньше 60 очков. В остальное время играем достаточно стабильно с точки зрения набора очков. Поэтому посмотрим. Наша задача побеждать самим. Если мы не будем побеждать, ничего не будет. А с точки зрения преимущества, конечно, оно есть у той команды, у которой меньше потерянных очков, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.