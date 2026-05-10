«Зенит» разгромил «Рубин» в 7-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Мария Ткачёва. Победу со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые.

Первый гол в матче забила нападающая сине-бело-голубых Нина Матейич на 10-й минуте. На 31-й минуте защитница Вероника Куропаткина увеличила преимущество «Зенита», реализовав пенальти. Во втором тайме на 83-й минуте полузащитница Живана Ступар сделала счёт разгромным.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги с семью очками в семи матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе санкт-петербургского клуба 18 очков в шести встречах.