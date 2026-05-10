Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Рубин, результат матча 10 мая 2026, счет 3:0, 7-й тур женской Суперлиги 2026

«Зенит» разгромил «Рубин» в 7-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Мария Ткачёва. Победу со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые.

Россия — Суперлига (ж) . 7-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Матейич – 10'     2:0 Куропаткина – 31'     3:0 Живана Ступар – 83'    

Первый гол в матче забила нападающая сине-бело-голубых Нина Матейич на 10-й минуте. На 31-й минуте защитница Вероника Куропаткина увеличила преимущество «Зенита», реализовав пенальти. Во втором тайме на 83-й минуте полузащитница Живана Ступар сделала счёт разгромным.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги с семью очками в семи матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе санкт-петербургского клуба 18 очков в шести встречах.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
Эпохальное назначение женщины главным тренером клуба топ-5 лиг Европы. Как Эта к этому шла
Эпохальное назначение женщины главным тренером клуба топ-5 лиг Европы. Как Эта к этому шла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android