«Локомотив» — «Балтика»: Александр Руденко открыл счёт на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Локомотив» и «Балтика». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Антон Фролов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Александр Руденко на четвёртой минуте.

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Михаила Галактионова разделила очки с московским «Динамо» — 1:1, а подопечные Андрея Талалаева уступили «Рубину» — 0:1.