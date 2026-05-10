Непомнящий: в последних матчах у «Сочи» был неплохой результат, но этого уже недостаточно

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался после вылета «Сочи» из Мир РПЛ.

«Сочи» начал поздно играть. Я говорил, что шансов остаться у них нет. Но помешать побороться за титул или борьбе внизу таблицы команда смогла. В последних матчах был неплохой результат, но этого уже недостаточно. Честно, нет ответа, что случилось с командой. В трансферный период не очень правильно сработали. Игроки не смогли сразу раскрыться. Но точного ответа у меня нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 матчей «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинькина отстаёт от зоны переходных матчей на четыре очка за один тур до завершения чемпионата.