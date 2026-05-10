Кержаков плакал на тёплых проводах, Ерохин вырывал победу для «Зенита». Лучшие фото матча

10 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака. Автором решающего гола стал полузащитник хозяев встречи Александр Ерохин. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев.

После финального свистка «Зенит» устроил тёплые проводы вратарю команды Михаилу Кержакову. Накануне клуб официально объявил, что сезон-2025/2026 станет для Кержакова последним в профессиональной карьере.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.