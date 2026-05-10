Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, состоялись три матча в рамках 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 10 мая:

«Уфа» – «Ротор» – 1:0;

«Сокол» – «Спартак» Кострома – 1:1;

«Нефтехимик» – «Волга» Ульяновск – 2:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе московской команды 65 набранных очков в 33 матчах. На второй строчке располагается воронежский «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (32), «Сокол» (23) и «Чайка» (22).