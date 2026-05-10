Тренер «Зенита» Семак высказался о пенальтистах команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об эпизоде с пенальти в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) в контексте штатных исполнителей ударов с «точки» в команде. Луис Энрике не реализовал пенальти на 13-й минуте.

— Сергей Богданович, скажите, эпизод, когда Луис Энрике взял мяч и пошёл бить пенальти: с его стороны было какое-то нарушение дисциплины? Было впечатление, что они с Соболевым немножко спорили на этот счёт или это было задумано до начала?

— Нет, не было никакого нарушения дисциплины. К сожалению, у нас целая группа пенальтистов, которая всегда бьёт пенальти на протяжении последних матчей, очень много допустила ошибок. Поэтому здесь уже по ситуации. У нас было два варианта новых игроков, которые могли бы пробить пенальти. Одним из них был как раз Луис. Может, Саше хотелось, конечно, но я думаю, что у него тоже были шансы до этого. Поэтому более логично, наверное, когда следующий игрок получает шанс попробовать забить с 11-метровой отметки.

— Если не секрет, а кто следующий пенальтист?

— Секрет (смеётся). Остался один, наверное, который у нас в голове в этой обойме. Мы скажем вам и подготовим следующую команду. А может, и наоборот, может, Саша и будет бить следующий, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.