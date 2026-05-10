Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался о пенальтистах команды

Тренер «Зенита» Семак высказался о пенальтистах команды
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об эпизоде с пенальти в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1) в контексте штатных исполнителей ударов с «точки» в команде. Луис Энрике не реализовал пенальти на 13-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

— Сергей Богданович, скажите, эпизод, когда Луис Энрике взял мяч и пошёл бить пенальти: с его стороны было какое-то нарушение дисциплины? Было впечатление, что они с Соболевым немножко спорили на этот счёт или это было задумано до начала?
— Нет, не было никакого нарушения дисциплины. К сожалению, у нас целая группа пенальтистов, которая всегда бьёт пенальти на протяжении последних матчей, очень много допустила ошибок. Поэтому здесь уже по ситуации. У нас было два варианта новых игроков, которые могли бы пробить пенальти. Одним из них был как раз Луис. Может, Саше хотелось, конечно, но я думаю, что у него тоже были шансы до этого. Поэтому более логично, наверное, когда следующий игрок получает шанс попробовать забить с 11-метровой отметки.

— Если не секрет, а кто следующий пенальтист?
— Секрет (смеётся). Остался один, наверное, который у нас в голове в этой обойме. Мы скажем вам и подготовим следующую команду. А может, и наоборот, может, Саша и будет бить следующий, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android