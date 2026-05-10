Главная Футбол Новости

Барселона — Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч 35-го тура Ла Лиги 2025/2026, 10 мая 2026

«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 35-го тура Ла Лиги
Сегодня, 10 мая, состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Кубарси, Гави, Ферран Торрес, Педри, Рашфорд, Фермин Лопес, Мартин, Ольмо, Эрик Гарсия.

«Реал»: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Франсиско Гарсия, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).

