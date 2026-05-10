Станислав Черчесов высказался о ничьей «Ахмата» с «Динамо» Мх в 29-м туре РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей своей команды с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Каждый свою работу делает, непростой матч. В первый тайм вошли не так, как хотели. Соперник был агрессивнее, более организованным, скажем так, прытче или как это ещё назвать.

Но во втором тайме мы правильно настроились и перевернули игру. Жаль, что второй мяч не забили», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» находится на 14-й строчке. У команды 25 очков.

В следующем туре команда Станислава Черчесова на выезде встретится с «Сочи», а подопечные Вадима Евсеева в домашнем матче сыграют с московским «Спартаком». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.