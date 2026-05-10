Канищев: у «Сочи» был обнадёживающий вздох, какой бывает перед смертью

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев после матча петербуржцев с «Сочи» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ высказался о вылете сочинцев из высшего дивизиона.

«Давно было понятно, что у «Сочи» нет шансов. Но был обнадёживающий вздох, какой бывает перед смертью. Несколько матчей провели хорошо, в том числе с «Зенитом». Но силёнок не хватило. Жалко, потому что ход набрали. Осинькин сделал рабочую команду, но поздно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Сочи» с 21 очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.