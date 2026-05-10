«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от «Ман Сити» на пять очков в таблице АПЛ

Окончен матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «канониров». Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир).

На 28-й минуте у гостей из-за травмы был заменён защитник Бен Уайт, вместо него в игру вошёл Мартин Субименди. На 83-й минуте Леандро Троссард забил за «канониров». Каллум Уилсон на 90+5-й минуте сравнял счёт, но после помощи VAR взятие ворот отменили.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 36 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке. «Манчестер Сити» (74) с игрой в запасе отстаёт на пять очков.

В следующем туре «молотобойцы» 17 мая на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «канониры» 18 мая примут «Бёрнли».