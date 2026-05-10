Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
«Результат не устроил. Надо правильно открываться». Евсеев — о ничьей «Динамо» с «Ахматом»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о ничьей своей команды с «Ахматом» (1:1) в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аззи – 38'     1:1 Кенжебек – 83'    

«Результат нас не устроил. Играли, особенно первый тайм, очень качественно, очень образцово. Командные действия были понятны и видны. Играли, можно так сказать, с преимуществом, и оно воплотилось в хороший, красивый гол.

Второй тайм – это психология. Мы выигрывали, давил результат. Поэтому не дотерпели. Уже не первый раз мы пропускаем мяч, владея и атакуя на половине соперника.

Что всегда бывает в игре «Ахмата», когда атакующие игроки крайние подключаются и защитники, образуются зоны в полуфлангах. Мы этим не смогли воспользоваться. Надо было правильно открываться не только нападающим, но и группе атаки», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» находится на 14-й строчке. У команды 25 очков.

В следующем туре команда Станислава Черчесова на выезде встретится с «Сочи», а подопечные Вадима Евсеева в домашнем матче встретятся с московским «Спартаком». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.

