Главная Футбол Новости

Парма — Рома, результат матча 10 мая 2026, счет 2:3, 36-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» вырвала победу над «Пармой», забив на 90+4-й и 90+11-й минутах
Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пармой» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой римской команды со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 3
Рома
Рим
0:1 Мален – 22'     1:1 Стрефезза – 47'     2:1 Кейта – 87'     2:2 Ренш – 90+4'     2:3 Мален – 90+11'    
Удаления: Бричги – 90+9' / нет

Счёт в матче открыл Дониэлл Мален. Нападающий римской команды отличился в середине первого тайма на 22-й минуте. В начале второго тайма на 47-й минуте полузащитник хозяев поля Габриэл Стрефезза сравнял счёт. На 87-й минуте хавбек Мандела Кейта вывел «Парму» вперёд. На 90+4-й минуте защитник Девайн Ренш сделал счёт 2:2. На 90+9-й минуте игрок хозяев поля Саша Бричги получил красную карточку. В конце встречи на 90+11-й минуте Дониэлл Мален реализовал пенальти и принёс победу «Роме» — 3:2.

«Парма» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 42 очками в 36 матчах. «Рома» располагается на пятой строчке, заработав 67 очков.

