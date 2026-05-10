«Рома» вырвала победу над «Пармой», забив на 90+4-й и 90+11-й минутах

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пармой» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой римской команды со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл Дониэлл Мален. Нападающий римской команды отличился в середине первого тайма на 22-й минуте. В начале второго тайма на 47-й минуте полузащитник хозяев поля Габриэл Стрефезза сравнял счёт. На 87-й минуте хавбек Мандела Кейта вывел «Парму» вперёд. На 90+4-й минуте защитник Девайн Ренш сделал счёт 2:2. На 90+9-й минуте игрок хозяев поля Саша Бричги получил красную карточку. В конце встречи на 90+11-й минуте Дониэлл Мален реализовал пенальти и принёс победу «Роме» — 3:2.

«Парма» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 42 очками в 36 матчах. «Рома» располагается на пятой строчке, заработав 67 очков.