Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Рафинья — об «эль класико»: если я буду на правом фланге, не ждите ничего особенного

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался перед матчем 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с мадридским «Реалом».

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
«У нас есть возможность математически выиграть Ла Лигу, так что нам никто ничего не подарит. Если победим – снова отпразднуем чемпионство.

Если я буду играть на правом фланге, не ждите ничего особенного, потому что я не Ламин Ямаль», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).

