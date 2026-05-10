Рафинья — об «эль класико»: если я буду на правом фланге, не ждите ничего особенного

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался перед матчем 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с мадридским «Реалом».

«У нас есть возможность математически выиграть Ла Лигу, так что нам никто ничего не подарит. Если победим – снова отпразднуем чемпионство.

Если я буду играть на правом фланге, не ждите ничего особенного, потому что я не Ламин Ямаль», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).