Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Выдающаяся концовка чемпионата!» Казанский — о победе «Арсенала» над «Вест Хэм Юнайтед»

Ведущий и комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсеналом» (0:1).

0:1 Троссард – 83'    

«Уууууууууххххх! Выдающаяся концовка матча. Похоже, что и чемпионата!

Райя — его памятник надо выколоть каждому болельщику «Арсенала». При таком электрическом нулевом результате достать абсолютно чемпионский мяч. С выходом один на один. Да там уже весь «Лондон Стэдиум» выходил «цыганочкой». Невероятно! А Троссард стал приговором. И такой ответный голешник. Такой кислород спасения «Вест Хэма» в АПЛ и интриги в гонке.

Но. Фол есть фол. Рука, мешающая «Сити» и удушающая надежду на АПЛ. Майка с пушкой и принтом Champions становится очень актуальной!» — написал Казанский в телеграм-канале.

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 36 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке. «Манчестер Сити» (74) с игрой в запасе отстаёт на пять очков.

