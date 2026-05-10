Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Фото: фол, из-за которого был отменён гол «Вест Хэма» в ворота «Арсенала»

«Арсенал» со счётом 1:0 переиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. На 90+5-й минуте встречи нападающий «молотобойцев» Каллум Уилсон мог сравнять счёт, но после просмотра эпизода с помощью VAR взятие ворот было отменено. Незадолго до взятия ворот нападающий «Вест Хэма» Пабло грубо сыграл против вратаря команды гостей Давида Райи.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 83'    

Фото: Marc Atkins/Getty Images

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» с 36 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке. «Манчестер Сити» (74) с игрой в запасе отстаёт на пять очков.

В следующем туре «молотобойцы» 17 мая на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «канониры» 18 мая примут «Бёрнли».

