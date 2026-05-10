Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тчуамени выйдет в стартовом составе «Реала» в матче с «Барселоной» после драки с Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выйдет в стартовом составе «сливочных» во встрече 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Ранее французский хавбек подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Уругваец не попал в заявку на матч. Встреча состоится сегодня, 10 мая.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Франсиско Гарсия, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

