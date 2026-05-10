Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 33-го тура Лиги 1 с «Брестом»

Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Встреча состоится сегодня, 10 мая. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Брест
Брест
Стартовый состав «ПСЖ»: Марин, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Эрнандес, Руис, Ли Кан Ин, Маюлу, Фернандес, Рамуш, Баркола.

Сафонов 13 раз сыграл с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 24 матчах во всех турнирах.

Сафонов также не принимал участия в игре предыдущего тура с «Лорьяном» (2:2). В том матче играл вратарь парижан Ренато Марин.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

