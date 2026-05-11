«Барселона» не проигрывает дома «Реалу» с октября 2023 года. Очередную победу сине-гранатовые одержали в матче 35-го тура Ла Лиги — 2:0. Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Последнее поражение на своём поле от «Реала» каталонская команда потерпела 28 октября 2023 года в матче 11-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024 — 1:2. В составе победителей дублем отметился Джуд Беллингем, а в составе проигравших отличился Илкай Гюндоган.

После сегодняшней игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.