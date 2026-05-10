Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 10 мая

Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 10 мая 2026, календарь, таблица

Комментарии

В воскресенье, 10 мая, состоялись четыре матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 10 мая:

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 1:0;
«Зенит» — «Сочи» — 2:1;
«Ахмат» — «Динамо» Махачкала — 1:1;
«Локомотив» — «Балтика» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков после 29 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 63 очка в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Зенит» мучился с «Сочи» до 84-й минуты! И тут всё решил Ерохин
