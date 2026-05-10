Фанаты «Барселоны» по ошибке напали на автобус своей команды перед матчем с «Реалом»

Фанаты «Барселоны» перед матчем 35-го тура Ла Лиги с «Реалом» по ошибке забросали камнями клубный автобус своей команды. Об этом сообщает RMC Sport. Встреча состоится сегодня, 10 мая.

Сообщается, что одно из окон автобуса с каталонской командой оказалось разбито в результате этого эпизода. Отмечается, что позднее нападению подвергся и автобус «сливочных».

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).