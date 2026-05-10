Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
«Балтика» и ЦСКА лишились математических шансов на бронзовые медали РПЛ

«Локомотив» победил «Балтику» со счётом 1:0 в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После этого результата калининградская команда и московский ЦСКА лишились математических шансов на бронзовые медали чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место в таблице. «Балтика» отстаёт от железнодорожников на семь очков и располагается на пятой строчке. ЦСКА занимает шестое место с 45 очками в 28 встречах.

Шансы на попадание в тройку остаются у московского «Спартака», проведшего 28 матчей и заработавшего 48 очков. Красно-белым предстоит сыграть с «Рубином» и махачкалинским «Динамо». «Локомотив» в заключительном туре встретится с ЦСКА.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
