«Балтика» и ЦСКА лишились математических шансов на бронзовые медали РПЛ

«Локомотив» победил «Балтику» со счётом 1:0 в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После этого результата калининградская команда и московский ЦСКА лишились математических шансов на бронзовые медали чемпионата России.

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место в таблице. «Балтика» отстаёт от железнодорожников на семь очков и располагается на пятой строчке. ЦСКА занимает шестое место с 45 очками в 28 встречах.

Шансы на попадание в тройку остаются у московского «Спартака», проведшего 28 матчей и заработавшего 48 очков. Красно-белым предстоит сыграть с «Рубином» и махачкалинским «Динамо». «Локомотив» в заключительном туре встретится с ЦСКА.