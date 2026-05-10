«Мы заслуживали большего». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Бёрнли»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничьей в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).

«Я благодарен игрокам за приложенные усилия в четверг, что обеспечило нам выход в финал Лиги Европы, и сегодня. В прошедшей игре мы заслуживали большего, мы должны были победить, но упустили три опасных момента и пропустили два гола. Очень тяжело, когда не реализуешь подобные эпизоды, но мы создали достаточно возможностей для победы, а также забили гол, отменённый из-за офсайда.

Мы часто атаковали, у нас было много угловых, мы наиграли на победу. Футболисты проявили своё стремление заработать три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт команды из Бирмингема.