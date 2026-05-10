«Мы заслуживали большего». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Бёрнли»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничьей в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Энтони – 8' 1:1 Баркли – 42' 1:2 Уоткинс – 56' 2:2 Флемминг – 58'
«Я благодарен игрокам за приложенные усилия в четверг, что обеспечило нам выход в финал Лиги Европы, и сегодня. В прошедшей игре мы заслуживали большего, мы должны были победить, но упустили три опасных момента и пропустили два гола. Очень тяжело, когда не реализуешь подобные эпизоды, но мы создали достаточно возможностей для победы, а также забили гол, отменённый из-за офсайда.
Мы часто атаковали, у нас было много угловых, мы наиграли на победу. Футболисты проявили своё стремление заработать три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт команды из Бирмингема.
