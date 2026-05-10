Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Погостнов и Бакаев пропустят матч «Локомотива» с ЦСКА из-за дисквалификации

Защитник и нападающий «Локомотива» Егор Погостнов и Зелимхан Бакаев пропустят матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Локомотив М
Футболисты «Локомотива» получили жёлтые карточки во встрече с калининградской «Балтикой» (1:0), которые стали четвёртой и восьмой для игроков в сезоне.

Железнодорожники сыграли 29 матчей и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В их активе 53 очка. Армейцы, набравшие 45 очков за 28 игр, располагаются на шестой строчке. В рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встретится с «Пари НН» в понедельник, 11 мая.

